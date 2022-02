Bal!ade en boischaut : » Sauve mouton » Saint-Vitte, 9 février 2022, Saint-Vitte.

Bal!ade en boischaut : » Sauve mouton » Saint-Vitte

2022-02-09 15:30:00 – 2022-02-09

Saint-Vitte Cher Saint-Vitte

Compagnie Discrète, mime, « Sauve mouton ». Un mouton s’est échappé d’un livre et sème la pagaille en voyageant d’un livre à l’autre dans une bibliothèque. Un jeune lecteur et un bibliothécaire s’associent pour le retrouver avant que la situation ne dégénère. Commence alors une aventure où les différents univers des livres se mêlent les uns aux autres. Un spectacle qui permet de faire fonctionner notre formidable machine à rêves : notre esprit. Pour les petits et grands à la (re)découverte des plus ou moins grands classiques de la littérature (de Robin des Bois au Brocolis, c’est la vie ! ).

