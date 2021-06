Bal!ade en Boischaut : Récital clownesque, chansons à risques « Duo Bonito » Saulzais-le-Potier, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Saulzais-le-Potier.

Bal!ade en Boischaut : Récital clownesque, chansons à risques « Duo Bonito » 2021-07-13 21:00:00 – 2021-07-13

Saulzais-le-Potier Cher Saulzais-le-Potier

21h : récital clownesque : Lui, fils caché d’une mère inconnue et d’un grand chef d’orchestre très connu, passe son enfance dans la cave d’un opéra, recyclant les épaves d’instruments de musique, de plomberie et de cuisine abandonnés pour devenir un homme-orchestre. Elle, chanteuse de music-hall pétillante, est femme de ménage de l’opéra et possède un « pass général » de toutes les portes de la maison. Un jour, elle descend au sous-sol en chantant et entend un orchestre qui joue. Elle ouvre la porte…De cette rencontre va naitre le Duo Bonito. Ces deux clowns-musiciens ont quelque chose à raconter aux spectateurs : leur histoire d’amour, improbable et déjantée…réservation : 02.48.61.39.89

+33 2 48 61 39 89

