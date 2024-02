Bal!ade en Boischaut Je vous aime Morlac, samedi 25 mai 2024.

Pablo Campos est l’une des voix masculines émergentes de la scène jazz

aussi à l’aise derrière un micro que derrière son piano. Une belle soirée en

perspective !

20h30. réservation 02.48.61.39.89. Pablo Campos, artiste considéré comme l’une des voix masculines émergentes de la scène jazz sera à l’affiche de ce Jazz in Morlac. Pablo est membre fondateur du Zoot Collectif qui réunit les jeunes jazzmen de la scène parisienne avec qui il produit le spectacle Pannonica avec Nathalie Dessay, créé fin 2019 à la Seine Musicale. Il est invité par le Keystone Big Band sur leur production de West Side Story, on le retrouve dans la comédie musicale écrite et mise en scène par Agnès Jaoui On va se quitter pour aujourd’hui.8 EUR.

Morlac 18170 Cher Centre-Val de Loire

