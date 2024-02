Bal!ade en Boischaut Je vous aime Culan, dimanche 19 mai 2024.

Bal!ade en Boischaut Je vous aime Culan Cher

Une déclaration d’amour musicalement immersive et spectaculaire !

17h. réservation 02.48.61.39.89. Les six interprètes vous invitent au coeur du son, dans un dispositif circulaire partagé par les artistes et le public, où les voix dansent et se mêlent toujours différemment. Je vous aime, c’est une déclaration d’amour au public ! Entraîné dans un voyage musical mêlant allègrement Paris Combo, Jean-Sébastien Bach, Steve Reich, Jacques Rebotier, ou encore les Jackson Five, chacun sera bienvenu et accompagné pour participer à la fête, laisser émerger un son, un geste… Je vous aime, c’est avant tout l’envie de saisir chaque opportunité de se relier à l’autre. De chanter ensemble, pour amortir nos coups durs comme pour célébrer nos joies…Profitons de cette inépuisable réserve d’énergie

pour trouver la force de continuer à chercher et à défendre l’essentiel8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 17:00:00

fin : 2024-05-19

Culan 18270 Cher Centre-Val de Loire

L’événement Bal!ade en Boischaut Je vous aime Culan a été mis à jour le 2024-02-07 par OT CHATEAUMEILLANT