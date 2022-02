Bal!ade en Boischaut : Conte de papier : Krâpâhute Reigny Reigny Catégories d’évènement: Cher

Reigny Cher Reigny 8 EUR Krâpâhute est une diablerie, un conte à l’ancienne où le Malin, inspiré par la cupidité des hommes, s’adonne par pure distraction (mais moyennant finance) à semer le grand bazar dans un joli royaume où la vie d’avant s’écoulait à la douce. Une brève histoire un tantinet cruelle où un enfant devenu roi suite à la mort de ses parents, conduit sous l’emprise d’une grande bêtise le royaume de Krâpâhute tout droit vers le néant.

Un spectacle familial mêlant théâtre et arts plastiques. Sur scène, une table surmontée d'un cadre magnétique, sur la table un grand livre d'images, d'où surgissent décors et personnages de papier, façon cocotte, pop-up, portrait, silhouette ou carte postale.

©ad2t

