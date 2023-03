Bal!ade en Boischaut : Concert jazz in Morlac Saint-Georges-de-Poisieux Saint-Georges-de-Poisieux Catégories d’Évènement: Cher

Saint-Georges-de-Poisieux

Bal!ade en Boischaut : Concert jazz in Morlac, 27 mai 2023, Saint-Georges-de-Poisieux Saint-Georges-de-Poisieux. Bal!ade en Boischaut : Concert jazz in Morlac Saint-Georges-de-Poisieux Cher

2023-05-27 – 2023-05-27 Saint-Georges-de-Poisieux

Cher Saint-Georges-de-Poisieux 20h30, réservation 02.48.61.39.89. Concert Tio Job : Bien avant qu’il ne casse sa pipe, Georges Brassens était repris et ses chansons gravées dans le vinyle par d’autres artistes. Depuis sa disparition en 1981, une génération a pris la relève. Le Trio Job retrouve l’esprit de « l’oncle à la bouffarde », et le renouvelle. Une fille, la pétillante Julie Rousseau, deux garçons, le saint-amandois Bastien Lucas et OIivier Andrys, escaladent avec gourmandise le monument, dont la moustache chafouine doit frétiller de plaisir à l’idée de les entendre ! Concert jazz « Melanie TobianaMélina Tobiana est une figure montante de la scène jazz actuelle, venez découvrir son univers qui mêle différents styles. ©cécilia conan

