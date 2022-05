Bal!ade en Boischaut : Clown : Epipurien, 14 octobre 2022, .

Bal!ade en Boischaut : Clown : Epipurien

2022-10-14 20:30:00 20:30:00 – 2022-10-14 21:30:00

Viens ce soir, ça va être ta fête !

Très honorée, La Caillasse, clown sauvage à la sensibilité exacerbée, prend l’invitation au pied de la lettre et se rend à la “surprise-party” de ses rêves.

Or un inconnu s’est glissé parmi les invités et elle tombe sur un os. Un tas d’os. Dans sa tête tout bascule. C’est le coup de foudre. Submergée par ses fantasmes, elle s’invente une histoire d’amour.

Un rendez-vous en trompe l’oeil où la vie, l’amour et la mort se mêlent et mènent la danse, où rien ne se passe et tout arrive, où rien n’arrive et tout se passe.

Une furieuse et urgente invitation à faire la fête avant de mourir… de rire. De préférence ! Réservation 02.48.61.39.89

©culturebgs

