Bal!ade en Boischaut : Cinéma : Kaamelott Saint-Hilaire-en-Lignières, 26 août 2022, Saint-Hilaire-en-Lignières.

Bal!ade en Boischaut : Cinéma : Kaamelott Saint-Hilaire-en-Lignières

2022-08-26 21:30:00 21:30:00 – 2022-08-26 00:00:00

Saint-Hilaire-en-Lignières Cher Saint-Hilaire-en-Lignières

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de Logres.

Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d’Arthur Pendragon et l’avènement de la résistance.

Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l’île de Bretagne ?

