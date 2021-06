Sidiailles Sidiailles Cher, Sidiailles Bal!ade en Boischaut : Cinéma en plein air « Une belle équipe » Sidiailles Sidiailles Catégories d’évènement: Cher

Bal!ade en Boischaut : Cinéma en plein air « Une belle équipe » Sidiailles, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Sidiailles. Bal!ade en Boischaut : Cinéma en plein air « Une belle équipe » 2021-07-09 22:30:00 – 2021-07-09

22h30 : Après une bagarre, toute l'équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu'à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de former une équipe composée exclusivement de femmes pour finir le championnat. Cette situation va complètement bouleverser le quotidien des familles et changer les codes bien établis de la petite communauté…Réservation 02.48.61.39.89

