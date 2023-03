Bal!ade en Boischaut : Cinéma en plein air Rezay Rezay Catégories d’Évènement: Cher

Rezay

Bal!ade en Boischaut : Cinéma en plein air, 7 juillet 2023, Rezay Rezay. Bal!ade en Boischaut : Cinéma en plein air Rezay Cher

2023-07-07 22:30:00 – 2023-07-07 Rezay

Cher Rezay 22h30, pensez à prendre plaid et fauteuil. Projection du film : « Respect » La petite Aretha Franklin naît dans une famille afro-américaine aisée. C’est par hasard que son talent d’interprète est découvert à l’âge de dix ans, alors qu’elle chante dans la chorale de gospel de son père. Après de nombreuses années laborieuses, elle se forge une carrière de star internationale de la chanson. Mais sa vie va aussi de pair avec les abus conjugaux et le patriarcat tout-puissant de l’industrie musicale, ce qu’elle a finalement traité dans le tube « Respect ». Projection en VO sous-titrée en français. Un food-truck sera présent à partir de 20h30 pour régaler vos papilles. Découvrez l’histoire de cette grande voix de la soul américaine. Un biopic en or, à ne manquer sous aucun prétexte ! ©cdcbgs

Rezay

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Rezay Autres Lieu Rezay Adresse Rezay Cher Ville Rezay Rezay Departement Cher Lieu Ville Rezay

Rezay Rezay Rezay Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rezay rezay/

Bal!ade en Boischaut : Cinéma en plein air 2023-07-07 was last modified: by Bal!ade en Boischaut : Cinéma en plein air Rezay 7 juillet 2023 cher Rezay Rezay, Cher

Rezay Rezay Cher