Bal!ade en Boischaut : Cinéma en plein air « Mamma Mia » Touchay, 27 août 2021-27 août 2021, Touchay.

Bal!ade en Boischaut : Cinéma en plein air « Mamma Mia » 2021-08-27 21:30:00 22:30:00 – 2021-08-27

Touchay Cher Touchay

21h30 : Cinq ans après les événements du premier film, sur l’île grecque Kalokairi. Sophie Sheridan (Amanda Seyfried) prépare la grande réouverture de l’hôtel de sa mère, un an après le décès de cette dernière. Elle est également poussée à bout de nerfs car deux de ses pères ne pourront pas venir à la réouverture et sa relation avec son petit ami connaît de plus en plus de vagues. Emmenez votre plaid,

coussin, transat, pop-corns…pour cette séance sous les étoiles ! Renseignements 02.48.61.39.89

