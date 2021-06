Bal!ade en Boischaut : Cinéma en plein air « La Bonne Epouse » Vesdun, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Vesdun.

Vesdun Cher

22h30 : 1967. Paulette Van Der Beck dirige avec ardeur son école ménagère. Elle est secondée par Marie-Thérèse, religieuse, ancienne résistante et adoratrice du général de Gaulle, et par Gilberte, sa belle-soeur, professeur de cuisine et fan d’Adamo. Les trois femmes vont être confrontées à la vague révolutionnaire de mai 1968, qui va bouleverser leurs certitudes. Renseignements 02.48.61.39.89

