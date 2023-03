Bal!ade en Boischaut : Cinéma en plein air Faverdines Faverdines Catégories d’Évènement: Cher

Faverdines

Bal!ade en Boischaut : Cinéma en plein air, 23 juin 2023, Faverdines Faverdines. Bal!ade en Boischaut : Cinéma en plein air Faverdines Cher

2023-06-23 22:30:00 – 2023-06-23 Faverdines

Cher Faverdines 22h30 au bord de l’eau, pensez à prendre laid et fauteuil. Projection du film : « Le roi Lion » Avec cette réadaptation du dessin animé culte des années 90, on retrouve tout ce qui a fait la magie de ce film, à travers des paysages extraordinaires, une histoire shakespearienne et des musiques qui restent gravées dans nos mémoires ! Hakuna Matata !

Un food-truck sera présent à partir de 20h30 pour régaler vos papilles. Séance de cinéma au bord de l’eau. ©cdcbgs

Faverdines

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Faverdines Autres Lieu Faverdines Adresse Faverdines Cher Ville Faverdines Faverdines Departement Cher Lieu Ville Faverdines

Faverdines Faverdines Faverdines Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/faverdines faverdines/

Bal!ade en Boischaut : Cinéma en plein air 2023-06-23 was last modified: by Bal!ade en Boischaut : Cinéma en plein air Faverdines 23 juin 2023 cher Faverdines Faverdines, Cher

Faverdines Faverdines Cher