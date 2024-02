Bal!ade en Boischaut Cinéma en plein air Ardenais, vendredi 5 juillet 2024.

Entre quête mythologique et récit initiatique, les aventures de la jeune polynésienne et d’un demi-dieu, vous feront passer deux heures éblouissantes.

22h30, pensez à prendre plaid et fauteuil. Projection du film Vaiana, la légende du bout du monde raconte l’aventure d’une jeune fille téméraire qui se lance dans un voyage audacieux pour accomplir la quête inachevée de ses ancêtres et sauver son peuple. Au cours de sa traversée du vaste océan, Vaiana va rencontrer Maui, un demi-dieu. Ensemble, ils vont accomplir un voyage épique riche d’action, de rencontres et d’épreuves… En accomplissant la quête inaboutie de ses ancêtres, Vaiana va découvrir la seule chose qu’elle a toujours cherchée elle-même. Food truck à partir de 20h30. .

Début : 2024-07-05 22:30:00

fin : 2024-07-05

Ardenais 18170 Cher Centre-Val de Loire

