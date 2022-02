Bal!ade en Boischaut : Cinéma : Antoinette dans les Cévennes Saint-Saturnin Saint-Saturnin Catégories d’évènement: Cher

Saint-Saturnin

Bal!ade en Boischaut : Cinéma : Antoinette dans les Cévennes Saint-Saturnin, 8 juillet 2022, Saint-Saturnin. Bal!ade en Boischaut : Cinéma : Antoinette dans les Cévennes Saint-Saturnin

2022-07-08 22:30:00 22:30:00 – 2022-07-08 00:00:00

Saint-Saturnin Cher Saint-Saturnin Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces !

Mais à son arrivée, point de Vladimir – seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier périple… Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces !

Mais à son arrivée, po Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces !

Mais à son arrivée, point de Vladimir – seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier périple… ©culturebgs

Saint-Saturnin

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Saint-Saturnin Autres Lieu Saint-Saturnin Adresse Ville Saint-Saturnin lieuville Saint-Saturnin Departement Cher

Saint-Saturnin Saint-Saturnin Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-saturnin/

Bal!ade en Boischaut : Cinéma : Antoinette dans les Cévennes Saint-Saturnin 2022-07-08 was last modified: by Bal!ade en Boischaut : Cinéma : Antoinette dans les Cévennes Saint-Saturnin Saint-Saturnin 8 juillet 2022 cher Saint-Saturnin

Saint-Saturnin Cher