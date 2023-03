Bal!ade en Boischaut : Chorale Haut les Choeurs!, 3 décembre 2023, Arcomps Arcomps.

Bal!ade en Boischaut : Chorale Haut les Choeurs!

Arcomps Cher

2023-12-03 16:00:00 – 2023-12-03

Arcomps

Cher

Arcomps

20h30, réservation 02.48.61.39.89. Musique « Haut les coeurs ». Les hauts instruments de Doulce Mémoire : bombardes pétaradantes, doulçaines insinuantes, flûtes charmantes, percussions tonitruantes, se joignent aux chorales du territoire Berry Grand Sud pour un programme haut en couleurs ! Facéties, gogliardises et autres folastries seront au menu !

Ce programme vous invite à un voyage musical en chansons et danceries de la Renaissance française et italienne. Un programme plein de grâce, de saveurs et de piquant, autour des musiques instrumentales et chansons composées par les plus grands maîtres de la Renaissance.

Un concert unique, qui a demandé des mois de travail et de répétitions aux 60 choristes du territoire. Un projet inédit, venez découvrir le résultat !

©RODOLPHE MARICS

Arcomps

dernière mise à jour : 2023-03-01 par