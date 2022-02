Bal!ade en Boischaut : Bibliobus à la plage Sidiailles Sidiailles Catégories d’évènement: Cher

Sidiailles Cher Sidiailles Pendant trois jours de l’été, un bus se gare sur la base nautique de Sidiailles. À l’intérieur ? Des livres, des jeux de société, des revues, des bandes-dessinées, des CD, des DVD…

Durant ces quelques jours, le bus abritera un fond documentaire consultable et empruntable par tous. De nombreuses animations égaieront les journées avec l’aide des bénévoles des onze bibliothèques de notre territoire : sieste musicale, atelier origami, kamishibaï, jeux interactifs… et le célèbre défi de Sidi !

Le programme détaillé sera communiqué courant juin sur

