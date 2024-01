Bal!ade en Boischaut Action culturelle, Spectacle Châteaumeillant, mardi 27 février 2024.

Début : 2024-02-27 14:00:00

fin : 2024-02-27

Compagnie La Fabrique à Rêves (93)

La couleur des émotions

14h00, réservation 02.48.61.39.89.

Cette journée d’animations destinées au public familial est organisée par le

Reaap Cher Sud. Petits et grands seront les bienvenus pour assister au spectacle « La couleur des émotions » par la Cie la Fabrique à rêves Aujourd’hui, c’est le bazar ! Tout est sens dessus dessous. Couleurs et émotions sont éparpillées. Pour retrouver son équilibre, il va falloir ranger tout ça, sous l’oeil des petits monstres de couleur… Un spectacle mêlant clown et théâtre d’objets pour découvrir les émotions, destiné aux petits et aux grands qui s’émerveillent encore…

Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire



