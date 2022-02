Balade en Bocage Bressuire Bressuire Catégories d’évènement: Bressuire

Deux-Sèvres

Balade en Bocage Bressuire, 24 septembre 2022, Bressuire. Balade en Bocage Bressuire

2022-09-24 09:30:00 – 2022-09-24

Bressuire Deux-Sèvres Au cours d’une balade de 5 km, partez à la découverte du paysage de bocage et de ses composantes.

COVID 19 : avant de vous déplacer, assurez-vous que la sortie ait bien lieu. Au cours d’une balade de 5 km, partez à la découverte du paysage de bocage et de ses composantes.

COVID 19 : avant de vous déplacer, assurez-vous que la sortie ait bien lieu. Au cours d’une balade de 5 km, partez à la découverte du paysage de bocage et de ses composantes.

COVID 19 : avant de vous déplacer, assurez-vous que la sortie ait bien lieu. Bressuire

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bressuire, Deux-Sèvres Autres Lieu Bressuire Adresse Ville Bressuire lieuville Bressuire Departement Deux-Sèvres

Bressuire Bressuire Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bressuire/

Balade en Bocage Bressuire 2022-09-24 was last modified: by Balade en Bocage Bressuire Bressuire 24 septembre 2022 Bressuire Deux-Sèvres

Bressuire Deux-Sèvres