Dinan Côtes d’Armor Dinan Dina’Vig vous propose de découvrir la Rance de manière originale en embarquant pour une balade d’1h30 en bateau électrique sans permis, de 4 à 9 places, au départ du port de Dinan. Ce dimanche 10 avril 2022, pour la 3ème édition de la Journée des Loisirs en Bretagne, profitez de l’offre : une entrée payante = la deuxième entrée à -50%* avec le mot de passe JDL2022 (valable sur place)

camille@kaouann.fr +33 6 21 14 16 70 http://www.dinavig.com/

