Le Teich

Balade en bateau électrique et voyage sonore sur la plage Le Teich, 12 août 2021, Le Teich. Balade en bateau électrique et voyage sonore sur la plage 2021-08-12 – 2021-08-12 Rue du Port Port du Teich

Le Teich Gironde Le Teich EUR 28 28 Cet été nous vous proposons une balade au calme en bateau électrique sur la Leyre au départ du Teich, sur le retour nous descendrons sur la plage pour bénéficier d’un voyage sonore relaxant, harmonisant, apaisant avec les bols tibétains, les bols de cristal, les diapasons, le carillon … de Bénédicte, fin du retour à pied par une courte marche.

Durée de la balade en bateau électrique 30 minutes, du voyage sonore 40 minutes. Prévoir 1h30 pour tenir compte des temps d’installation, de discussion…

Pour une bonne organisation et pour votre confort, merci de prévoir :

– d’arriver 15 minutes avant l’heure du départ

– une tenue confortable pour être à l’aise

– de quoi vous allonger (paréo, serviette de plage..)

– de quoi vous couvrir (vêtement chaud, pull, plaid, couverture) pour rester bien au chaud pendant le voyage sonore.

Ecoplaisance benedicte hue

