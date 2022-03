Balade en bateau de port en port Lanton, 16 avril 2022, Lanton.

Office de tourisme Coeur du Bassin 1 route du stade Lanton

2022-04-16

Lanton Gironde Lanton

EUR 60 60 En bateau presque privatisé, au départ du port de Cassy, naviguez vers le delta de la Leyre, pour une balade mémorable sous la houlette de Vincent, skipper : passage devant le domaine de Certes et Graveyron et sa pointe de Branne, puis le port d’Audenge. On pénètre dans le delta de la Leyre, entre les îlots de l’île de Malprat, le port des Tuiles et le port de Biganos – Retour au port de Cassy, avec petite dégustation à bord – A partir de 2 ans, sous la responsabilité des parents.Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme Coeur du Bassin.

le batelier de Suzette

Office de tourisme Coeur du Bassin 1 route du stade Lanton

