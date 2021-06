VILLERS-SUR-MER Pôle nautique Villers-sur-Mer Balade en bateau collectif vers les Vaches Noires Pôle nautique VILLERS-SUR-MER Catégorie d’évènement: Villers-sur-Mer

Balade en bateau collectif vers les Vaches Noires Pôle nautique, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, VILLERS-SUR-MER. Balade en bateau collectif vers les Vaches Noires

du mercredi 7 juillet au mercredi 25 août à Pôle nautique

Partez en balade en mer à bord d’un bateau collectif pour découvrir les célèbres vaches Noires. Venez en famille découvrir ces vestiges de la préhistoire et imaginez ce lieu et son paysage il y a 160 millions d’années. Un moment de partage et d’apprentissage de la voile. Prêts à tirer des bords ? Un bon moment sur l’eau vous attend. Tous les lundis, mardis et mercredis en juillet et août.

Tarif de base 25,00€

A Villes-sur-Mer, embarquez pour une balade en mer à bord d’un bateau collectif. (1h) – Niveau 1 Pôle nautique rue Feine,14640,VILLERS-SUR-MER VILLERS-SUR-MER

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T18:30:00 2021-07-07T19:30:00;2021-07-12T18:30:00 2021-07-12T19:30:00;2021-07-13T18:30:00 2021-07-13T19:30:00;2021-07-14T18:30:00 2021-07-14T19:30:00;2021-07-19T18:30:00 2021-07-19T19:30:00;2021-07-20T18:30:00 2021-07-20T19:30:00;2021-07-21T18:30:00 2021-07-21T19:30:00;2021-07-26T18:30:00 2021-07-26T19:30:00;2021-07-27T18:30:00 2021-07-27T19:30:00;2021-07-28T18:30:00 2021-07-28T19:30:00;2021-08-02T18:30:00 2021-08-02T19:30:00;2021-08-03T18:30:00 2021-08-03T19:30:00;2021-08-04T18:30:00 2021-08-04T19:30:00;2021-08-09T18:30:00 2021-08-09T19:30:00;2021-08-10T18:30:00 2021-08-10T19:30:00;2021-08-11T18:30:00 2021-08-11T19:30:00;2021-08-16T18:30:00 2021-08-16T19:30:00;2021-08-17T18:30:00 2021-08-17T19:30:00;2021-08-18T18:30:00 2021-08-18T19:30:00;2021-08-23T18:30:00 2021-08-23T19:30:00;2021-08-24T18:30:00 2021-08-24T19:30:00;2021-08-25T18:30:00 2021-08-25T19:30:00

