du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin du château de la Bussière En supplément du tarif d’entrée : 6 euros la demi heure, 10 euros l’heure (par barque)

Cette balade sur les flots vous fera découvrir le château et les jardins sous de nouveaux angles. Les cygnes et les canards se montreront peut-être. 6 hectares d’étang sont à votre disposition Jardin du château de la Bussière 35 Rue du Château 45260 La Bussière La Bussière Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

