Balade en barque à fond plat sur la Sarre Ancien moulin de Sarrewerden, 19 septembre 2021, Sarrewerden.

Balade en barque à fond plat sur la Sarre

Ancien moulin de Sarrewerden, le dimanche 19 septembre à 15:00

### Vivez une expérience écotouristique « sauvage et gourmande » au bord de la Sarre. Une fois apprivoisée, la Sarre vous livrera tous ses secrets ! Riche d’une faune et d’une flore variées, la rivière se découvre idéalement en barque à fond plat ! Avec les animateurs nature de la Grange aux Paysages de Lorentzen, partez à la découverte de l’écosystème de la Sarre et cueillez des plantes sauvages et comestibles pour réaliser des tisanes et diverses préparations proposées en dégustation en fin de balade.

Gratuit. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de l’Alsace Bossue. Départ de la visite depuis l’ancien moulin.

Ancien moulin de Sarrewerden Rue des Comtes de Nassau, 67260 Sarrewerden Sarrewerden Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00