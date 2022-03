Balade en autonomie en bateaux Embarcadère Vauban Promenade Gravelines Catégories d’évènement: Gravelines

du samedi 23 avril au dimanche 24 avril à Embarcadère Vauban Promenade

Seule ville en France dotée de remparts entièrement entourés d’eau, Gravelines s’offre à vous à l’embarcadère Vauban Promenade qui permet de découvrir l’œuvre de Charles Quint et de Vauban dans un cadre unique, en bateau pédalier ou barque électrique.

Barques électriques 5 places : 20€ l’heure Bateaux pédaliers 4/5 places : 16€ l’heure Bateaux pédaliers 2/3 places : 10€ l’heure

Louez une barque électrique ou un pédalier pour une balade unique ! Embarcadère Vauban Promenade Rue de Dunkerque Gravelines Gravelines Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T19:00:00;2022-04-24T14:00:00 2022-04-24T19:00:00

