Balade en attelage sur les hauteurs de Cherbourg Digosville, 16 août 2022, Digosville.

Balade en attelage sur les hauteurs de Cherbourg Digosville

2022-08-16 15:00:00 – 2022-08-16

Digosville Manche Digosville

Evadez-vous en calèche hors des sentiers battus !

Une balade atypique dans les petits chemins du Cotentin, sur les hauteurs de Cherbourg : grâce à Francis Valognes et ses acolytes à quatre pattes, vous découvrirez les paysages du Cotentin au rythme des allures des percherons.

Deux pauses vous permettront de découvrir de superbes points de vue sur la côte est de la presqu’île et sur la deuxième plus grande rade artificielle au monde. Vous traverserez de petits hameaux, au cœur du bocage normand, entre champs et landes.

Pour parfaire votre sortie, un goûter aux saveurs locales vous sera proposé à mi-parcours : brioches et jus de pomme d’artisans et producteurs Cotentinois.

Cette balade, d’environ 1h30, enchantera les petits comme les plus grands !

Rendez-vous tous les mardis, à 10h30 ou 15h00, au départ de Digosville.

reservation@ot-cotentin.fr +33 2 33 93 52 02 http://www.encotentin.fr/

Digosville

dernière mise à jour : 2022-05-04 par