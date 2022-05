Balade en attelage sur les hauteurs de Cherbourg

2022-06-07 15:00:00 – 2022-06-07 Evadez-vous en calèche hors des sentiers battus ! Une balade atypique dans les petits chemins du Cotentin, sur les hauteurs de Cherbourg : grâce à Francis Valognes et ses acolytes à quatre pattes, vous découvrirez les paysages du Cotentin au… dernière mise à jour : 2022-05-04 par

