Balade en attelage « les marais et les vergers en fleurs, au rythme des chevaux » Saint-Germain-du-Pert Saint-Germain-du-Pert Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Germain-du-Pert

Balade en attelage « les marais et les vergers en fleurs, au rythme des chevaux » Saint-Germain-du-Pert, 25 mai 2022, Saint-Germain-du-Pert. Balade en attelage « les marais et les vergers en fleurs, au rythme des chevaux » Saint-Germain-du-Pert

2022-05-25 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-25 17:00:00 17:00:00

Saint-Germain-du-Pert Calvados Saint-Germain-du-Pert A bord d’une voiture attelée, laissez-vous porter par le rythme tranquille des cobs normands pour découvrir le marais de l’Aure au printemps, sa faune et sa flore ainsi que les Vergers de Romilly en fleurs. Réservation obligatoire. Places limitées. A bord d’une voiture attelée, laissez-vous porter par le rythme tranquille des cobs normands pour découvrir le marais de l’Aure au printemps, sa faune et sa flore ainsi que les Vergers de Romilly en fleurs. Réservation obligatoire. Places limitées… A bord d’une voiture attelée, laissez-vous porter par le rythme tranquille des cobs normands pour découvrir le marais de l’Aure au printemps, sa faune et sa flore ainsi que les Vergers de Romilly en fleurs. Réservation obligatoire. Places limitées. Saint-Germain-du-Pert

dernière mise à jour : 2022-04-02 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Germain-du-Pert Autres Lieu Saint-Germain-du-Pert Adresse Ville Saint-Germain-du-Pert lieuville Saint-Germain-du-Pert Departement Calvados

Saint-Germain-du-Pert Saint-Germain-du-Pert Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-du-pert/

Balade en attelage « les marais et les vergers en fleurs, au rythme des chevaux » Saint-Germain-du-Pert 2022-05-25 was last modified: by Balade en attelage « les marais et les vergers en fleurs, au rythme des chevaux » Saint-Germain-du-Pert Saint-Germain-du-Pert 25 mai 2022 Calvados Saint-Germain-du-Pert

Saint-Germain-du-Pert Calvados