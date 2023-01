Balade en attelage « Les marais de l’Elle, au rythme des chevaux » Isigny-sur-Mer Isigny-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

Isigny-sur-Mer

Balade en attelage « Les marais de l’Elle, au rythme des chevaux » Isigny-sur-Mer, 11 février 2023, Isigny-sur-Mer . Balade en attelage « Les marais de l’Elle, au rythme des chevaux » Neuilly-la-Forêt place de la mairie Isigny-sur-Mer Calvados place de la mairie Neuilly-la-Forêt

2023-02-11 14:30:00 – 2023-02-11 16:30:00

place de la mairie Neuilly-la-Forêt

Isigny-sur-Mer

Calvados Partez à la découverte des marais de l’Elle au rythme des cobs normands. Situés aux portes de la baie des Veys, venez observer les marais en hiver, ses oiseaux hivernants et son histoire. Sortie organisée dans le cadre des Rendez-vous « Hiver au marais » du Parc des Marais du Cotentin et du Bessin. Réservation obligatoire. Places limitées. Partez à la découverte des marais de l’Elle au rythme des cobs normands. Situés aux portes de la baie des Veys, venez observer les marais en hiver, ses oiseaux hivernants et son histoire. Sortie organisée dans le cadre des Rendez-vous « Hiver au marais » du Parc des Marais du Cotentin et du Bessin. Réservation obligatoire. Places limitées. Office de Tourisme d’ Isigny-Omaha

place de la mairie Neuilly-la-Forêt Isigny-sur-Mer

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Isigny-sur-Mer Autres Lieu Isigny-sur-Mer Adresse Isigny-sur-Mer Calvados place de la mairie Neuilly-la-Forêt Ville Isigny-sur-Mer lieuville place de la mairie Neuilly-la-Forêt Isigny-sur-Mer Departement Calvados

Isigny-sur-Mer Isigny-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/isigny-sur-mer/

Balade en attelage « Les marais de l’Elle, au rythme des chevaux » Isigny-sur-Mer 2023-02-11 was last modified: by Balade en attelage « Les marais de l’Elle, au rythme des chevaux » Isigny-sur-Mer Isigny-sur-Mer 11 février 2023 Calvados Isigny-sur-Mer Neuilly-la-Forêt place de la mairie Isigny-sur-Mer Calvados

Isigny-sur-Mer Calvados