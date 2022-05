Balade en attelage “Le vert au coeur du terroir” parking face à la mairie

Balade en attelage “Le vert au coeur du terroir” parking face à la mairie, 13 juillet 2022, . Balade en attelage “Le vert au coeur du terroir”

du mercredi 13 juillet au mercredi 17 août à parking face à la mairie

Balade en attelage “Le vert au coeur du terroir”

Tarif enfant 11,00€ 4-12 ans

Balade en attelage “Le vert au coeur du terroir” parking face à la mairie 14400,MOSLES

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-13T14:00:00 2022-07-13T17:00:00;2022-07-27T14:00:00 2022-07-27T17:00:00;2022-08-17T14:00:00 2022-08-17T17:00:00

Détails Autres Lieu parking face à la mairie Adresse 14400,MOSLES lieuville parking face à la mairie

parking face à la mairie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//