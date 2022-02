Balade en attelage « Le vert au coeur du terroir » Mosles Mosles Catégories d’évènement: Calvados

Mosles

Balade en attelage « Le vert au coeur du terroir » Mosles, 13 juillet 2022, Mosles. Balade en attelage « Le vert au coeur du terroir » Mosles

2022-07-13 14:00:00 – 2022-07-13 17:00:00

Mosles Calvados Mosles Partez pour une balade de 3h avec les Attelages de la Nicollerie à la découverte du patrimoine naturel des communes de Mosles et d’Etreham. Nous vous présenterons l’agriculture de notre région, la filière équine avec un passage près du célèbre Haras d’Etreham et une visite de la Spiruline de Normandie.

Réservation obligatoire-places limitées.

