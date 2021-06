COLLEVILLE-SUR-MER Parking du terrain de tennis et de l'atelier communal Colleville-sur-Mer Balade en attelage « Entre mer et bocage, au rythme des chevaux » Parking du terrain de tennis et de l’atelier communal COLLEVILLE-SUR-MER Catégorie d’évènement: Colleville-sur-Mer

du jeudi 15 juillet au jeudi 29 juillet à Parking du terrain de tennis et de l’atelier communal

Venez profiter, au rythme des chevaux de trait, de la diversité des paysages du territoire d’Isigny-Omaha. Découvrez les hauteurs du littoral d’Omaha, le bocage normand et ses points de de vue ainsi que le patrimoine d’Aure-sur-Mer. (10km/2h30) – Niveau 1

Tarif enfant 11,00€ 4-12 ans

Venez profiter, au rythme des chevaux de trait, de la diversité des paysages du territoire d'Isigny-Omaha. Découvrez les hauteurs du littoral d'Omaha, le bocage normand et ses points de de vue ainsi que le patrimoine d'Aure-sur-Mer. (10km/2h30) – Niveau 1

Parking du terrain de tennis et de l'atelier communal Rue Bernard Anquetil,14710,COLLEVILLE-SUR-MER COLLEVILLE-SUR-MER

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T12:00:00 2021-07-15T14:30:00;2021-07-29T12:00:00 2021-07-29T14:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Colleville-sur-Mer Étiquettes évènement : Autres Lieu Parking du terrain de tennis et de l'atelier communal Adresse Rue Bernard Anquetil,14710,COLLEVILLE-SUR-MER Ville COLLEVILLE-SUR-MER lieuville Parking du terrain de tennis et de l'atelier communal COLLEVILLE-SUR-MER