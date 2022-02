Balade en attelage Cluny Cluny Catégories d’évènement: Cluny

Cluny Saône-et-Loire Après une visite pour découvrir le monde de l’attelage, vous épaulez votre meneur dans la préparation de votre voiture avant de partir pour 30 minutes de balade à travers le Haras national, le site de compétition Equivallée et le centre ville de Cluny.

Une animation à partager en famille ! Durée environ 1h15. p.agaud@equivallee-haras-cluny.fr +33 3 85 32 09 73 Après une visite pour découvrir le monde de l’attelage, vous épaulez votre meneur dans la préparation de votre voiture avant de partir pour 30 minutes de balade à travers le Haras national, le site de compétition Equivallée et le centre ville de Cluny.

