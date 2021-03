Balade en Alcazarie avec Henri Tomasi, 9 octobre 2021-9 octobre 2021, Marseille.

Balade en Alcazarie avec Henri Tomasi 2021-10-09 14:30:00 14:30:00 – 2021-10-09 Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce

Marseille Bouches-du-Rhône

Carte blanche au Conservatoire National à Rayonnement Régional de Marseille – Pierre Barbizet

Raphaël Imbert > Direction



La musique d’Henri Tomasi – l’un des derniers grands compositeurs lyriques du XXe siècle – vibre de ses sonorités chaudes et colorées dans le monde entier. Or, Henri Tomasi a fait ses classes au Conservatoire de Marseille.



À l’occasion des 120 ans de sa naissance et des 50 ans de sa mort, Marseille Concerts offre une carte blanche au Conservatoire National à Rayonnement Régional de Marseille (CNRR) à travers un concert itinérant au sein des départements de la bibliothèque de l’Alcazar en reprenant quelques unes des musiques de chambre et mélodies célèbres du compositeur et chef d’orchestre français.



Une proposition de Marseille Concerts, en partenariat avec les Bibliothèques de Marseille et la Ville de Marseille.



Dans l’Allée centrale et les étages de la bibliothèque.

Entrée libre

