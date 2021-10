Balade effrayante avec les ânes et la sorcière Grabouilla Lanvellec, 25 octobre 2021, Lanvellec.

Balade effrayante avec les ânes et la sorcière Grabouilla 2021-10-25 14:00:00 – 2021-11-05 17:00:00 La combe aux ânes 1 traou deffen

Lanvellec Côtes d’Armor Lanvellec

Une balade en calèche avec les ânes pour fêter Halloween, et une drôle de sorcière qui cherche des ingrédients pour sa potion magique avec les enfants… Ça n’existe pas !! Ça n’existe pas !!

Et bien… si !!! Boby, Charly, César, Nougat, Hugolin, Marius et p’tit Martin vous attendent pour une balade effrayante !!!

Un goûter d’Halloween épouvantable sera offert aux enfants et aux parents !

Enfin pour terminer l’après-midi, les enfants pourront fabriquer une potion magique… Chut, c’est le secret de Grabouilla… La sorcière !!!!!

Jeux, chansons, et bonne humeur entre petits sorciers et monstres terrifiants sont au rendez-vous !!

Tout public à partir de 3 ans, la présence d’un parent est obligatoire. Balade limitée à 20 enfants.

Déguisements bienvenus pour les enfants et accompagnateurs.

Prévoir des vêtements adéquats et d’affreuses chaussures !

contact@lacombeauxanes.com +33 7 50 69 38 26 http://www.lacombeauxanes.com/

