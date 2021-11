Balade éco-citoyenne Saint-Dizier, 1 décembre 2021, Saint-Dizier. Balade éco-citoyenne Bureau du Tourisme 4 Avenue de Belle-Forêt-sur-Marne Saint-Dizier

2021-12-01 14:00:00 – 2021-12-01 Bureau du Tourisme 4 Avenue de Belle-Forêt-sur-Marne

Saint-Dizier Haute-Marne Dans le cadre des balades mensuelles organisées par le service des Sports, rendez-vous devant le bureau du tourisme. Inscription obligatoire. Dans le cadre des balades mensuelles organisées par le service des Sports. Inscription obligatoire. 14h. +33 3 25 07 59 15 Dans le cadre des balades mensuelles organisées par le service des Sports, rendez-vous devant le bureau du tourisme. Inscription obligatoire. Bureau du Tourisme 4 Avenue de Belle-Forêt-sur-Marne Saint-Dizier

dernière mise à jour : 2021-11-05 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Saint-Dizier Adresse Bureau du Tourisme 4 Avenue de Belle-Forêt-sur-Marne Ville Saint-Dizier lieuville Bureau du Tourisme 4 Avenue de Belle-Forêt-sur-Marne Saint-Dizier