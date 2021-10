Balade éco-citoyenne du Parc des Beaumonts – centre de loisirs Parc des Beaumonts, 29 octobre 2021, Montreuil.

Balade éco-citoyenne du Parc des Beaumonts – centre de loisirs

Parc des Beaumonts, le vendredi 29 octobre à 10:00

Venez découvrir les richesses de la faune et de la flore du Parc des Beaumonts. A l’aide d’une pince à déchets, vous pourrez collecter les déchets le long de votre balade. Vous pourrez aprécier la diversité et la richesse de la faune et de la flore de votre territoire de proximité notamment les interactions entre les écosystèmes. Le parcours sera aussi axé sur la sensibilisation et la préservation du milieu naturel.

sur inscription, ouvert uniquement aux centres de loisirs

Les participants sont invités à découvrir et à observer la faune et la flore du Parc des Beaumonts, notamment celles présentes aux abords et dans les mares. Balade couplée d’un ramassage de déchets.

Parc des Beaumonts 9 avenue Jean Moulin 93100 Montreuil Montreuil Jean-Moulin – Beaumonts Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-29T10:00:00 2021-10-29T12:00:00