EUR 10 L'objectif est d'apporter au public un regard différent sur le port d'Arcachon. L'animateur aborde l'évolution des activités maritimes et leur influence sur l'économie locale.

Les différentes problématiques environnementales du site sont également abordées, qu’elles soient d’origine naturelle ou induites par l’activité humaine. Comment limiter l’impact écologique sur l’océan et la vie sous-marine ? L’objectif est d’apporter au public un regard différent sur le port d’Arcachon. L’animateur aborde l’évolution des activités maritimes et leur influence sur l’économie locale.

