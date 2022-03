Balade eau-thentique Mios, 11 juin 2022, Mios.

Balade eau-thentique Mios

2022-06-11 – 2022-06-11

Mios Gironde Mios

EUR 0 0 Découvrez la Zone Libellule sur un site pilote, avec Mathilde, naturaliste et animatrice nature. Décourez un espace où la nature et l’homme jouent ensemble, tout en préservant les milieux alentours, dans lesquels l’eau s’infiltre et repart, laissant derrière elle ses “déchets”.

Sur réservation auprès de l’Office de tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon

Découvrez la Zone Libellule sur un site pilote, avec Mathilde, naturaliste et animatrice nature. Décourez un espace où la nature et l’homme jouent ensemble, tout en préservant les milieux alentours, dans lesquels l’eau s’infiltre et repart, laissant derrière elle ses “déchets”.

Sur réservation auprès de l’Office de tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon

+33 5 57 70 67 56

Découvrez la Zone Libellule sur un site pilote, avec Mathilde, naturaliste et animatrice nature. Décourez un espace où la nature et l’homme jouent ensemble, tout en préservant les milieux alentours, dans lesquels l’eau s’infiltre et repart, laissant derrière elle ses “déchets”.

Sur réservation auprès de l’Office de tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon

Mairie de Mios

Mios

dernière mise à jour : 2022-03-21 par