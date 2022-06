Balade e-bike accompagnée – Le jardinier Barr, 8 juin 2022, Barr.

Balade e-bike accompagnée – Le jardinier Barr

2022-06-08 – 2022-06-08

Barr 67140

EUR Balade guidée et commentée en e-bike autour de la Route des Vins à la découverte de l’Alsace et de ses richesses : Obernai, Rosheim et Boersh, la voie verte, le parc et jardin de la Leonardsau et Heiligenstein (entre autres).

Découverte commentée d’un jardin « bio », de ses ruches et des bases d’un jardinage écologique et naturel. Pique-nique préparé par notre hôte et consommé dans son jardin (1 verre de muscat, eau et café compris).

Pique-nique léger composé de produits de la ferme Goettelmann (saucisson, terrine, jambon, etc), fromage local, fruits et légumes de saison (Meistratzheim), pain et 1 verre de muscat bio (AOC Alsace). Autres boissons à votre charge et à transporter vous-même, consommation d’alcool à modérer judicieusement. Pique-nique servi « au jardin » dans un esprit convivial et de partage.

Sortie découverte accompagnée en vélo à assistance électrique

+33 3 88 74 25 07

Barr

