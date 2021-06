Balade du Ventoulou à la Réserve Thégra, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Thégra.

Thégra Lot Thégra

Balade depuis le camping du Ventoulou jusqu’au marais, en traversant des zones du Causse et du Limargue. Paysages et géologie, habitat traditionnel, agriculture, flore, fontaines et sources du marais, sont quelques-uns des thèmes abordés au cours des 6 km de marche.

Sur réservation.

+33 6 47 52 68 38

©PNR Marais de Bonnefont