Arnac-la-Poste Place du Champ de Foire ARNAC LA POSTE, Haute-Vienne Balade du temps jadis Place du Champ de Foire Arnac-la-Poste Catégories d’évènement: ARNAC LA POSTE

Haute-Vienne

Balade du temps jadis Place du Champ de Foire, 18 septembre 2021, Arnac-la-Poste. Balade du temps jadis

Place du Champ de Foire, le samedi 18 septembre à 10:00

### Circuit de découverte du patrimoine de l’ensemble du bourg d’Arnac-la-Poste. Visite libre à l’aide d’un guide papier et grâce aux différents panneaux de présentation du patrimoine présents tout au long du circuit. Accueil des visiteurs par des bénévoles, place de la mairie et distribution des guides papier. Pot d’accueil offert.

Gratuit. Visite libre.

Circuit de découverte du patrimoine de l’ensemble du bourg d’Arnac-la-Poste. Place du Champ de Foire 2 place du champ de foire, 87160 Arnac-la-Poste Arnac-la-Poste Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: ARNAC LA POSTE, Haute-Vienne Autres Lieu Place du Champ de Foire Adresse 2 place du champ de foire, 87160 Arnac-la-Poste Ville Arnac-la-Poste lieuville Place du Champ de Foire Arnac-la-Poste