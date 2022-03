Balade du printemps | Initiation à l’astronomie Kergrist-Moëlou Kergrist-Moëlou Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Kergrist-Moëlou

Balade du printemps | Initiation à l’astronomie Kergrist-Moëlou, 25 mai 2022, Kergrist-Moëlou. Balade du printemps | Initiation à l’astronomie Parking du Quellenec Landes de Locarn Kergrist-Moëlou

2022-05-25 21:00:00 – 2022-05-25 Parking du Quellenec Landes de Locarn

Kergrist-Moëlou Côtes d’Armor Kergrist-Moëlou Initiation à l’astronomie RDV à 21 h au parking du Quellenec, Landes de Locarn.

Prévoir de bonnes chaussures.

Tarif : 5 € . 12 – 18 ans : 3 €. moins de 12 ans : gratuit .

Sur réservation uniquement, 15 personnes max.

Org. Cicindèle Parking du Quellenec Landes de Locarn Kergrist-Moëlou

