Balade du patrimoine Escalquens, 18 septembre 2021, Liorac-sur-Louyre.

Balade du patrimoine

le samedi 18 septembre à Escalquens

Les Amis du Patrimoine de la commune d’Escalquens vous proposent, le samedi 18 septembre 2021, une première balade pour cheminer entre les lieux emblématiques de notre commune à l’occasion des Journées du Patrimoine. Informations pratiques : Accessible à tous Circuit de 2,8 km/ Durée : environ 1 h 30 Départs devant la mairie à 11h et à 14h30. Les Amis du Patrimoine vous expliquent leur démarche : ” Ce circuit vous permettra de découvrir ou redécouvrir l’architecture et l’histoire de notre belle mairie et de l’église Saint-Martin, mais aussi l’ancienne école-mairie, la maison du curé Labarbe et les abords boisés du Berjean. Aucune inscription n’est obligatoire. Cette promenade est la première que nous mettons à la disposition de nos concitoyens avec une carte et un fléchage approprié, et le désir de partager notre connaissance du patrimoine architectural et paysager de notre commune et de le faire apprécier. D’autres circuits sont en préparation sur l’ensemble du territoire communal. Nous serions ravis de partager notre projet avec tous les volontaires intéressés par le patrimoine, l’histoire, les traditions et les paysages d’Escalquens, portes du Lauragais ». A travers cette 1ère balade, «Les Amis du Patrimoine de la Commune d’Escalquens» souhaitent transmettre aux générations actuelles et futures cet héritage «Historique et Naturel», source irremplaçable de vie et d’inspiration.

accès libre

Découverte du Patrimoine d’ESCALQUENS

Escalquens Mairie Liorac-sur-Louyre Dordogne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00