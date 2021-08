Plouha Plouha Côtes-d'Armor, Plouha Balade du marin de bibliothèque Plouha Plouha Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouha

Balade du marin de bibliothèque Plouha, 14 août 2021, Plouha. Balade du marin de bibliothèque 2021-08-14 10:00:00 – 2021-08-14 12:00:00

Plouha Côtes d’Armor Plouha Partez avec Olivier sur les falaises de Plouha, à la rencontre des grands écrivains de la mer, Conrad, Loti, Stevenson, Verne…!

5€ et gratuit moins de 10 ans, réservation à l’Office de Tourisme. Partez avec Olivier sur les falaises de Plouha, à la rencontre des grands écrivains de la mer, Conrad, Loti, Stevenson, Verne…!

5€ et gratuit moins de 10 ans, réservation à l’Office de Tourisme. dernière mise à jour : 2021-08-09 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plouha Autres Lieu Plouha Adresse Ville Plouha lieuville 48.67538#-2.93152