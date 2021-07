La Bourboule Gare d'aval du funiculaire de La Bourboule La Bourboule, Puy-de-Dôme Balade du funiculaire de La Bourboule Gare d’aval du funiculaire de La Bourboule La Bourboule Catégories d’évènement: La Bourboule

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Au départ de la gare d’Aval, en compagnie d’un guide, découvrez les bois de Charlannes et la gare intermédiaire. Les départs se feront par petits groupes.

Participation libre, réservations obligatoires sur le site de l’association, onglet événements. Durée du trajet 1 h environ, difficulté moyenne. Chaussures adaptées à une randonnée en montagne.

Gare d'aval du funiculaire de La Bourboule Avenue de Charlannes 63150 La Bourboule

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T16:00:00

