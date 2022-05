Balade du don Ploudalmézeau, 26 juin 2022, Ploudalmézeau.

Balade du don Rue Jules Fortin Jardin Public du Moulin Neuf Ploudalmézeau

2022-06-26 08:00:00 – 2022-06-26 15:00:00 Rue Jules Fortin Jardin Public du Moulin Neuf

Ploudalmézeau 29830

4 circuits de 4, 8, 12 et 16 km seront proposés. Départ libre de 8h à 15h du Jardin du Moulin Neuf. Boissons et crêpes sur place.

Le but de la balade est de mobiliser le maximum de participants, donneurs ou non, afin de fédérer bien sûr au don du sang mais aussi au don de plasma, dont la France n’est pas

autonome, et de plaquettes 70% du plasma, prélevé dans des conditions compliquées, provient des Etats-Unis.

Faustine Merret sera la marraine.

dernière mise à jour : 2022-05-18 par