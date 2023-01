Balade du curieux : les couleurs de l’hiver le long du ru d’Hérouval Vaudancourt Vaudancourt Vaudancourt Catégories d’Évènement: Oise

Oise Vaudancourt 7 7 Le brun de la terre, le vert des champs de blé, le violet des premières fleurettes, le rouge des rameaux de cornouiller, le jaune de ses fleurs et peut-être le bleu du ciel… Toutes les couleurs de l’hiver sont réunies pour ce parcours plein de charme le long de ce petit cours d’eau discret.

Ouvrons l'œil, le printemps arrive. Environ 6 Km.

fleursenliberte@orange.fr http://fleursenliberte.fr/ Laure Hache

