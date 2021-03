BALADE DU CLERMONTAIS, 10 avril 2021-10 avril 2021, Canet.

BALADE DU CLERMONTAIS 2021-04-10 13:30:00 13:30:00 – 2021-04-10 17:30:00 17:30:00

Canet 34800 Canet

À 13h30, 13h50, 14h10, 14h30, 14h50, 15h10 et 15h30, lieu de rendez-vous fixé à l’inscription. Balade sur le thème « Regards croisés sur le fleuve Hérault ». L’histoire de Canet est liée au fleuve Hérault et ses caprices. Le fleuve est riche d’une faune et d’une flore importante et rare. Son pont métallique fait partie du patrimoine du village et son histoire est riche et mouvementée.

Par l’association A.R.C.A. (Agir, Réagir et Construire l’Avenir), les services GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Protection des inondations) et patrimoine de la Communauté de communes du Clermontais.

Tout public. Entrée libre. Sur réservation obligatoire.

